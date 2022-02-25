俄烏開打 金融三業+國人投資基金曝險2179億元

俄烏戰事開打，據金管會最新統計，金融三業加上國人持有基金曝險金額，累計達 2179 億元，其中金融三業曝險月減 5.9%。

截至今 (2022) 年 1 月底，保險業投資俄羅斯有 1382 億元，低於去年低的 1470 億元，金管會表示，目前尚看不出是投資減碼還是因市場波動導致市值減少；至於對烏克蘭部分則無投資。

銀行部分，國銀對俄羅斯授信 6400 萬、投資金額 50.38 億，烏克蘭曝險則為 300 萬。

在證券期貨業方面，截至今年 1 月底為止，我國證券期貨公司對俄羅斯及烏克蘭皆無曝險金額。

因此，金融三業 (銀行、保險及證券業) 合計對俄烏曝險 1433.05 億元，較去年 12 月的 1522.91 億元、月減幅為 5.9%。

至於國人投資基金的曝險狀況，據證期局統計，國人有透過投信業者持有當地的基金，統計到去年 12 月底，國人透過境內基金在俄羅斯持有金額達 198 億，占基金淨值 0.4%；透過境外基金持有約 354 億，淨值占比為 0.61%。

至於烏克蘭，國人透過國內投信基金持有 44 億，占規模 0.09%；境外基金則是 150 億，相關基金規模占比為 0.38%。

證期局副局長郭佳君表示，俄烏開戰，我國以俄羅斯為主要投資國家的基金僅 1 檔，雖然比重超過 7 成，但這檔並不是直接向俄羅斯交易所投資，而是在美國、英國掛牌的 ADR、GDR，雖然莫斯科交易所暫停交易但並不影響投資人，投資人仍可正常申購與贖回。