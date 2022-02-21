火幣創辦人：比特幣下一輪牛市可能要等到2024年底

據交易所火幣網 (Huobi) 聯合創辦人杜軍表示，如果過去的價格周期可以提供線索，那麼比特幣可能在 2024 年底或 2025 年初之前，不會出現牛市。

杜軍在接受 CNBC 採訪時表示，比特幣牛市與每隔幾年出現一次的獎勵減半過程密切相關。

比特幣礦工在驗證交易所獲得的獎勵，大約每隔 4 年被減半一次，上一次減半發生在 2020 年 5 月，在減半後牛市開啟，直到 2021 年，比特幣突破了 68000 美元的歷史高點。

與此類似，在 2016 年減半過後，比特幣也在之後的 2017 年到達當時的歷史新高。

在這兩次的峰值過後，比特幣均展開暴跌。目前，比特幣較去年 11 月的歷史高點下跌了近 40%。下一次的獎勵減半，預計在 2024 年發生。

杜軍表示，「如果這種循環繼續下去，我們現在處於熊市的早期階段」。

他指出，比特幣的價格很難準確預測，因為還有很多其他因素也會影響市場，不過如果這一周期準確，要到 2024 年底到 2025 年初，才會迎來比特幣的下一個牛市。

最近加密貨幣價格的下跌讓一些市場參與者擔心，所謂的「加密冬季」或一段較長時間的熊市，可能正在到來。

至台北時間周一 (21 日) 下午，比特幣從周末的低點 38000 美元略微反彈，至 39000 美元上方，但未能突破 39600 美元。