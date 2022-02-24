Gogoro攜手潤泰新 移動共享服務打入社區、商辦

電動機車廠 Gogoro (PPGH-US) 今 (24) 日宣布，旗下 GoShare 移動共享服務開拓全新產品線，與潤泰新 (9945-TW) 合作發表 GoShare forHome 和 GoShare for Office 兩大方案，將電動機車共享體驗導入居家和辦公空間，打造新型態智慧住宅和永續商辦。

Gogoro 指出， GoShare for Home 和 GoShare for Office 的全台首發，將分別設於潤泰新位於新北市二重重劃區的精品旗艦住宅「五谷王建案」，以及台北市南港區的國際級智慧節能永續商辦「玉成企業總部大樓」，並於落成後正式上路。

Gogoro 進一步提到，全台智慧建築數量短短 5 年內已成長近 2 倍，看準數位科技和一站式服務是房地產業的成長新契機，GoShare 此次將共享電動機車租借服務帶入社區和商辦，讓個人和企業可更方便使用綠色交通。

潤泰新董事長簡滄圳表示，潤泰新秉持永續經營理念，將 ESG 指標納入產品和服務，包括引進智慧建築設計、推出 e 化智慧住宅體驗、建設電動車友善社區等領先業界的革新，GoShare 與潤泰新的理念一致。

GoShare for Home 採定點借還的服務模式，住戶將享有社區專屬的 Gogoro 智慧電動機車車隊，使用 GoShare App 即可在社區特定營運範圍內輕鬆借還。

而 GoShare for Office 也以定點借還的模式開放使用，商辦租戶可透過 GoShare App 在商辦營運範圍內借還車輛。