Gogoro智慧電池生產達100萬顆里程碑 3月中投放台灣

電動機車大廠 Gogoro 今 (23) 日宣布，第 100 萬顆 Gogoro Network 智慧電池生產下線，預計 3 月中正式投放在台灣市場，等同達到智慧能源換電時代的新里程碑，將帶動台灣機車產業朝全面電動化邁進。

Gogoro 表示，短短 7 年內即達到生產百萬顆智慧電池的里程碑，顯示 Gogoro Network 已成為消費者購買電動機車時首選的電池交換系統服務平台，統計平均每 20 位購買電池交換式電動機車的消費者中，有 19 位以上選擇 Gogoro Network 所提供的服務。

Gogoro Network 自 2015 年開始服務營運，智慧電池已歷經三代演進，自 2015 年推出的第一代智慧電池具備 1374Wh 電池容量，經過 4 年的研發努力，在 2019 年進行第三次的技術升級，推出採用最新鋰三元電芯，電池容量也提升到 1740Wh，增加 1.27 倍，且不同世代的電池具備相容性，為消費者帶來最大的便利性。

除了加速研發智慧電池，Gogoro Network 正持續提高第三代智慧電池的投放數量，目前第三代智慧電池總量已達 514907 顆，占全台流通電池數量的 54.9%。

Gogoro 表示，未來仍將持續拉高第三代智慧電池在市場上的流通比例，讓用戶擁有更好的騎乘體驗。

隨著 Gogoro 拓展海外市場，Gogoro Network 的智慧電池持續在全球布建的電池交換平台中流通，包括台灣、德國、日本、韓國、中國和印尼等地，已是全球最大的電池交換平台。