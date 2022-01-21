鴻海與Gogoro攜手印尼官方及企業 發展電池及電動車

鴻海 (2317-TW) 今 (21) 日宣布，印尼投資部、印尼電池公司、Indika 能源公司、和 Gogoro 簽署合作備忘錄 (MOU)，將共同聚焦在電池及電動車相關產業鏈，合作初期，將優先聚焦在磷酸鋰鐵(LFP) 與固態電池。

鴻海表示，將與 Gogoro、IBC、Indika 以互利合作為核心，在印尼建立新能源車生態鏈，並共同探索廣泛的投資領域，包括電池芯、電池模組、電池包、四輪電動車與二輪電動車產業的生態鏈開發。

此次合作也會同時探討電動車周邊配套產業的發展，譬如能源存儲系統 (Energy Storage Systems,ESS)、電池交換站和電池回收，以發展印尼的新能源和電池平台為目標。

鴻海董事長劉揚偉表示，透過 MIH 平台，以及鴻海的 BOL (Build-Operate-Localize) 共同成長策略和製造專業，將能夠契合新能源車市場的需求，在印尼創造一個可持續發展的新能源車生態鏈。

劉揚偉看好，MIH 開放平台可串連印尼本土企業與全球企業之間的合作與知識共享，為印尼打造可持續發展的新能源車生態鏈，這也是繼去年與泰國建立 BOL 共同成長策略後，鴻海另一個政府層級的合作佈局。