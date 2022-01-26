Gogoro擴大布局印尼市場 攜手Electrum簽MOU

電動機車大廠 Gogoro 今 (26) 日宣布，與 Electrum 簽署合作備忘錄，將共同合作加強開發印尼電動車輛的基礎設施，而日前 Gogoro 也已宣布與鴻海 (2317-TW)、印尼電池公司 IBC 和 Indika 能源公司建立聯合合作夥伴關係，在這二項重要的合作後，Gogoro 將在全球第三大兩輪車市場印尼，全面發展電動車生態系統。

此次 Gogoro 與 Electrum 合作，將從電池製造 (包括電池芯、電池模塊和電池組) 開始，發展四輪電動汽車、兩輪電動機車和電動巴士，合作範圍還包括電動汽車配套產業的發展，涵蓋儲能系統 (ESS)、電池交換與交換站、電池回收和電池與電動車領域的研發，完成完整的電動車輛產業鏈。

由於 Electrum 是 Gojek 和 TBS Energi Utama 的合資公司，Gogoro 也將可藉此進一步強化和 Gojek 間原本存在的合作關係。

不僅如此，Gogoro 和 Gojek 日前已在印尼雅加達南部進行智慧電動機車和電池交換站的先期試點計劃，導入數百台 Gogoro 智慧電動機車和電池交換站。

Electrum 總裁 Pandu Sjahrir 表示，Electrum 的目標是加速發展印尼交通運輸電動化，很高興能與 Gogoro 合作，獲得 Gogoro 所提供的高效率交通運輸和能源解決方案。

Gojek 執行長的 Kevin Aluwi 指出，相信與 Gogoro 合作，能夠讓 Gojek 處在最有利的市場地位，進而改變印尼民眾的通勤方式，並實現 2030 年車隊完全電動化的目標。

而 Gogoro 日前與鴻海、印尼電池公司 IBC 和 Indika 能源公司建立聯合合作夥伴關係，預期未來會有更多的移動產業公司加入。