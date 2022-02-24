〈焦點股〉記憶體族群遭空襲 威剛、華邦電大跌逾半根停板

俄烏戰事一觸即發，記憶體族群慘遭空方襲擊，雖然 DRAM 與 NAND Flash 第二季合約價可望反轉向上，但美光 (Micron) 意外示警，記憶體恐有缺料問題，相關族群今 (24) 日全面跳水，包括威剛 (3260-TW)、華邦電 (2344-TW)、群聯 (8299-TW)、晶豪科 (3006-TW) 等，均大跌逾半根停板。

美國記憶體晶片大廠美光執行長梅羅塔 (Sanjay Mehrotra) 示警，地緣政治風險升高，使得晶片荒加劇，半導體晶片供給改善速度不如預期，導致美光兩大終端應用產品出貨受阻，電腦製造商恐進一步砍單，台廠相關供應鏈也可能因此受挫。

俄烏雙方劍拔弩張，受美股期指重挫影響，台股也跟隨亞股倒地，大跌逾 400 點，記憶體族群成為重災區，台廠 DRAM 三雄中以華邦電跌勢最深，一度重摔 6%，下探 32.65 元；南亞科、旺宏也有 2% 以上的跌幅。

NAND Flash 控制晶片大廠群聯股價震盪走跌，摜破 500 元大關，回測月線，跌幅達 6%，記憶體 IC 設計廠晶豪科、鈺創均大跌超過半根停板，賣壓沉重。

模組廠方面，威剛午盤跌勢加重，跌幅高達 8.5%，下探 91 元，失守年線；十銓同步重挫逾半根，創見、品安等則下挫逾 2%。