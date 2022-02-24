防疫不鬆懈 金管會指示363家金融機構設防疫長

自新冠肺炎疫情之後，金管會即密切注意金融市場的發展情況，儘管近日疫情較為和緩，金管會今 (24) 日宣布，為維持金融穩定，依行政院「經濟與防疫並存」設置防疫長政策，要求合計 363 家金融機構與周邊單位配合設置防疫長。

金管會表示，該會於 2020 年 1 月 30 日成立「嚴重特殊傳染性肺炎」緊急應變小組，積極辦理各項防疫因應措施。鑑於金管會主管全國金融相關業務，對國家總體經濟之影響深遠，為維持金融穩定，依行政院「經濟與防疫並存」設置防疫長政策，金管會及各金融機構與周邊單位可立即配合設置防疫長，其中，金管會防疫長由副主委邱淑貞擔任，統籌督導各項防疫因應措施。

金管會表示，銀行局、保險局及證期局與管轄的金融機構間目前都有 LINE 群組，隨時通報防疫狀況及疫情變化，目前各金融機構及周邊單位防疫運作功能上，已有由高階主管督導辦理各項防疫工作，現依行政院政策設置防疫長，未來各公司若有染疫等突發情況，將由防疫長對外說明。

金管會統計，銀行局管轄的共有 39 家本國銀行、23 家信合社、8 家票券金融公司、16 家金控、26 家外銀在台分行及 3 家陸銀在台分行；證期局管轄 68 家券商、15 家期貨商、39 家投信及 85 家投顧；保險局管轄 22 家壽險公司與 19 家產險公司，合計有 363 家金融機構。

金管會強調，金融機構設置防疫長，更可強化防疫綜效，達到在第一時間分工合作、快速反應處理各項防疫應變措施之功效，金管會及各金融機構與周邊單位可立即配合設置。