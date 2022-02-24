美股重點新聞摘要2022年02月24日

今日操盤前瞻

南韓央行利率決策

美國上週初領失業金人數

美股財報：阿里巴巴、莫德納、Coinbase(盤後)

美國將結束川普時期的中國行動計畫 採廣泛措施應對敵國威脅

美國司法部周三 (23 日) 宣布，將結束前總統川普執政時期推動的「中國行動計畫」(China Initiative)，從原本著重應對中國間諜活動與產權盜竊的策略，轉為以廣泛措施因應敵對國家帶來的威脅。閱讀全文...

烏克蘭危機推升能源價格 美國考慮再度釋出戰略儲油

兩名知情人士透露，拜登政府考慮與盟友合作釋出戰略儲備石油 (SPR)，以因應俄烏緊張局勢之下持續上漲的能源價格，消息在美股盤後時段傳出之後，國際油價應聲下滑。閱讀全文...

外媒：美國警告烏克蘭 俄軍 48 小時內全面入侵

美國媒體《新聞週刊》週三 (23 日) 報導，拜登政府已警告烏克蘭，俄羅斯大軍將於 48 小時內「全面入侵。」閱讀全文...

GPU 升級周期才剛開始 美銀給予 AMD 和輝達買入評級

美國銀行分析師 Vivek Arya 表示，AMD (AMD-US) 和輝達 (NVDA-US) 可能會繼續受益，因為顯卡晶片市場「仍處於升級周期的初期階段」，隨著供應和產品組合的改善，下半年應該會出現更強勁的成長。分析師對這兩家公司都給予「買入」評級。閱讀全文...

賽諾菲與 GSK 疫苗將提交審核 搶占莫德納、輝瑞追加劑市場

法國藥廠賽諾菲（Sanofi）與英國藥廠葛蘭素史克公司（GSK）周三（23 日）表示，計劃向美國與歐洲監管機構提交共同研發的新冠疫苗審核，並宣布數據表明，共同研發的疫苗將成為新冠疫苗追加劑市場上強而有力的競爭者。閱讀全文...