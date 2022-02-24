〈俄烏衝突〉烏克蘭危機推升能源價格 美國考慮再度釋出戰略儲油

兩名知情人士透露，拜登政府考慮與盟友合作釋出戰略儲備石油 (SPR)，以因應俄烏緊張局勢之下持續上漲的能源價格，消息在美股盤後時段傳出之後，國際油價應聲下滑。

消息來源說，拜登政府尚未下決定，內部正在積極討論，例如設定觸發機制的特定價格、如何與他國協調等，目前也正在建立模型，評估釋出的規模和範圍。

針對記者詢問是否考慮再次釋出 SPR，白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 說：「這絕對是檯面上的選項之一。我們把焦點放在能和夥伴合作的每一步，希望降低全球能源市場受到的影響。」

美國總統拜登表示，白宮正密切關注能源供給，正準備與大型石油公司確保供應無虞，並打擊汽油價格，「我希望降低高汽油價格對美國民眾帶來的痛苦。」

此消息在盤後時段傳出後，油價應聲下滑。西德州中質原油 (WTI) 期貨收高 0.2% 至每桶 92.10 美元，之後下跌將近 1 美元，布蘭特原油稍早收盤持平在每桶 96.84 美元，消息傳出後翻黑挫跌 72 美分或 0.8%。

原油價格最近奔向每桶 100 美元，摩根大通周三更預測，布蘭特原油第 2 季均價將達每桶 110 美元。在烏克蘭局勢升高供給風險下，國際能源署 (IEA) 周二表示，成員國已經準備好彼此合作，確保全球油市供應無虞。

俄羅斯是全球最大天然氣出口國，占全球的 17%，俄羅斯也是原油主要出口國，占全球的 12%，與沙烏地阿拉伯幾乎旗鼓相當。

白宮去年 11 月曾釋出 5000 萬桶 SPR，企圖打壓高漲的能源價格，印度、日本、南韓、中國也跟進，當時西德州原油期貨約為每桶 74 美元。

能源價格是美國通膨最主要驅動力，白宮主張，釋出 SPR 成功讓美國進入連假旅行旺季後的汽油價格每加侖下滑 10 美分，但美國消費者物價通膨在那之後仍沒有停止升溫，威脅到民主黨在參眾兩院的優勢。

分析師預估，在俄烏危機下，美國汽油價格可能漲到每加侖 4 美元。根據美國汽車協會 (AAA)，美國普通無鉛汽油每日均價在周三報每加崙 3.54 美元。

根據截至 2 月 11 日的資料，美國目前有 5.848 億桶 SPR，是 2002 年 9 月以來最低水準。