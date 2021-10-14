臺灣服務業大評鑑名單揭曉 永慶房屋囊括三大獎成最大贏家

「臺灣服務業大評鑑」公布 2021 年金牌服務業者，永慶房產集團再次獲獎！在連鎖房仲業業種中，永慶房屋成功締造九連霸，值得一提的是，永慶房屋的數位賞屋科技服務，也獲得評審肯定，再奪「特別獎─科技創新服務獎」，而永慶房屋經紀人優異的服務表現，更贏下「服務尖兵」榮譽。

此外，永慶不動產連續五年奪銀獎，台慶不動產則是三次上榜！永慶房產集團已經連續兩年包辦連鎖房仲業前三名，成為房仲業最大贏家，房仲第一品牌實至名歸。

永慶房屋從眾多優質企業脫穎而出，永慶房屋總經理吳良治 (圖右) 從中華民國副總統賴清德 (圖左) 手中接下獎盃。(圖: 永慶房屋提供)

「臺灣服務業大評鑑」是全國最大規模也最全面的產業服務評鑑，透過秘密客的實地體驗、電話訪查等方式，選出各個產業中服務最頂尖的前三名業者和服務人員。

由於永慶房屋長期推動實價登錄，使交易價格透明化，保障買賣雙方權益；實地賞屋時，經紀人隨身攜帶紅外線測距儀，精準佐證資料讓顧客安心；同時贈送專業書籍，提醒顧客買屋知識權益。客戶有疑問，甚至是抱怨時，回應也積極專業，更能誠摯致歉。疫情期間，也落實防疫規定，量測體溫配戴口罩，讓客戶安心。貼心專業服務，讓永慶房屋獲得今年「臺灣服務業大評鑑」服務金獎，成功創下連續九年獲獎的輝煌紀錄。

永慶房屋總經理吳良治表示，自孫慶餘董事長創立永慶房屋三十多年來，始終以「先誠實，再成交」的精神，提供消費者最實在的房市資訊，正是誠實透明的堅持，讓永慶房屋持續贏得消費者的認同。

近三年來，永慶房屋年年推出透明的服務和保證，提供消費者透明的房市資訊，更以具體承諾捍衛消費者購售屋權益：2019 年推出「實價登錄 3.0」，完整揭露成交行情到門牌；2020 年宣布「兩大誠實房價保證」，保證若未誠實揭露成交行情至門牌造成客戶損失，將提供高額補償。2021 年則重磅推出「真房價保證」，宣示永慶房屋不炒房不賺差價的決心。若未落實，最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費。吳良治總經理表示，永慶房屋從物的瑕疵、產權保證、價金履保、到購售屋財務風險，都提供消費者全面保障，是業界唯一提供屋況屋價全保證的房仲品牌。

永慶房屋透明、誠實的服務提供消費者完整的保障，數位賞屋科技服務更獲得「特別獎─科技創新服務獎」的肯定。(圖: 永慶房屋提供)

除了透明的服務之外，永慶房屋的數位賞屋科技也贏得了評審的青睞，再獲今年的「特別獎─科技創新服務獎」。永慶快搜 APP 整合多項便捷功能，「實境找房」服務不僅可從街景外觀搜尋並掌握周邊生活機能；室內環景功能還可以全方位無死角的觀看房屋的各角落。此外，永慶房屋 i + 智慧創新體驗館先以 MR 實境擴增設備，展示都市格局觀看街景生活圈，再以 VR 虛擬投影體驗房屋內部實景。這些科技運用將逐步建構未來的數位賞屋潮流。

吳良治總經理表示，永慶房屋持續優化數位賞屋科技，提供消費者最便捷精準的購售屋服務。今年五月本土疫情爆發，全台進入三級警戒，永慶房屋迅速推出線上「專人導覽」服務，由經紀人實地拍攝賞屋影片，以消費者視角介紹房屋的各項特色和優勢，為在疫情期間仍有購售屋需求的消費者，提供了最好的賞屋解方，獲得消費者的一致好評。

始終秉持著「先誠實，再成交」的精神，並落實在每位經紀人身上，共同保護消費者權益，打造公平透明的房市交易平台。