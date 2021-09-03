永慶房屋推業界唯一「真房價保證」 保證不炒房不賺差價

永慶房屋再創買賣屋保障新標竿，今 (3) 日重磅推出「真房價保證」服務，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方 400 萬元；賠償賣方最高 4 倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心，以落實董事長孫慶餘為消費者打造公平房產交易平台的承諾。

台灣房仲業發展里程碑。(圖：永慶提供)

台灣房仲業的發展歷經「房仲 1.0－新式仲介時代」到「房仲 2.0－法制仲介時代」到今年「實價登錄 2.0」及「房地合一稅 2.0」政策雙雙上路，正式進入「房仲 3.0－誠實仲介時代」，董事長孫慶餘都是關鍵的推動者。

消費者購屋須注意的重大財務風險。(圖：永慶提供)

在董事長孫慶餘的帶領下，永慶房屋不斷創新服務解決消費者痛點，近三年更年年推出新的誠實服務。2019 年 8 月，永慶房屋領先政府及同業，率先推「實價登錄 3.0－成交行情揭露至門牌」，並陸續推至集團下所有房仲品牌，深獲各界認同。2020 年 8 月，永慶房屋再推「兩大誠實房價保證」，承諾若未能落實提供成交行情揭露至門牌，造成客戶損失，永慶房屋將做出補貼，此創舉贏得客戶讚賞更震撼業界。

眼見產業發展至此，卻仍有黑心仲介不願放棄聯手投機客低買高賣坑殺消費者，賺取差價暴利，這也是消費者買賣屋中最大的財務風險來源。永慶房屋總經理吳良治表示，過去，永慶就提供有「六大安心服務」，包括物的瑕疵、產權保證到價金履保，現再加上最新的「真房價保證」，永慶房屋將成為業界唯一提供房屋買賣全保證的房仲品牌。

永慶房屋用全新推出的「真房價保證」，再次宣示善盡良心仲介居中代理的責任，絕不炒房、不賺差價。針對買賣雙方提出具體保證；針對賣方承諾，若買方為永慶房屋員工或二等親內親屬，卻未告知，即賠償所收服務費；未提供完整成交行情資訊，也賠償所收服務費。此外，若買方為短期多次買賣賺差價的投機客，交屋後一年內再透過永慶高價賣出賺差價，最高賠償兩倍服務費；若同時發生上述狀況，最高賠償 4 倍服務費。

吳良治強調，永慶房屋願意分享相關經驗予同業，並邀請同業一起響應，共同為消費者權益保護做出貢獻。

在推出業界唯一的「真房價保證」的同時，第一本完整紀錄台灣房仲業「前世今生」的書－《先誠實再成交 永慶房屋良心仲介》也重磅上市，更在博客來網路書店開賣第一天，就衝上排行榜第一名。

從早年房屋交易市場無法可管，無須資格誰都能當「中人」，導致低買高賣坑殺消費者的事件頻傳，消費者無保障，從業人員被社會看不起，被稱作「牽猴仔」的「草莽時代」談起，並採訪董事長孫慶餘，分享其在沙烏地阿拉伯擔任土木工程師時所見所聞，及回台後如何堅守良心、砥礪前行，成為台灣房仲業的開創者，用良心為產業制定規則，為消費者打造公平交易的環境；更公開他帶領永慶房產集團，發展成有五大品牌，包括永慶房屋、永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產及甫成立的永義房屋，穩坐台灣「房仲第一品牌」的關鍵。

此書由內政部政務次長花敬群、前內政部地政司長張元旭，及不動產仲介經紀商業同業公會全聯會創會理事長王應傑、政治大學校長郭明政、世新大學副校長楊盛昱、國際佛光會中華總會總會長趙怡等多位重量級人士推薦，並盛讚此書為房仲業發展留下寶貴的紀錄，更為許多致力提升產業健全、捍衛公義誠信的身影，紀錄了風猷典範。