三大法人都愛航海王 同步大買貨櫃航運三雄2.4萬張

台股今 (23) 日收盤一舉站穩 1 萬 8000 點大關，大盤指數報 18055.73 點，較昨日上漲 86.44 點或 0.48%，成交值 2689.88 億元，外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超 104.98 億元，三大法人則同步買超貨櫃航運三雄，包含長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 合計達 2.4 萬張。

今天集中市場外資及陸資賣超 121.81 億元，投信買超 20.49 億元，自營商賣超 3.66 億元，在期貨市場上，外資淨空單口數減少 2684 口，未平倉合約口數降為 17119 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股為，長榮、中信金、東鹼、兆豐金、聯電、中環、陽明、新纖、金像電、萬海；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股為，華航、台積電、元大金，華新、欣興、大成鋼、榮運、華邦電、開發金、永豐金。

今天集中市場投信買超較多的個股為，永豐金、長榮、開發金、仁寶、英業達、友達、中信金、第一金、元大金、遠東新。今天集中市場投信賣超較多的個股為，緯創、聯電、台表科、明基材、GIS-KY、全新、義隆電、京鼎、國巨、聯詠。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，華航、聯電、台積電、長榮航、榮運、友達、台新金、新光金、長榮、陽明。今天集中市場自營商賣超較多的個股為，中鋼、華通、華新、聯詠、義隆電、中信金、大成鋼、漢唐、群創、華乎。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，今天台股反彈格局中，資金在各類股中輪動，並以中小型股為主要標的，但今天大盤反彈量能只有 2689.88 億元，呈現量縮反彈走勢，操作上月線 18084.21 點反壓不大，可在大盤擴量後站上。