台股跌破萬八 外資瘋狂倒貨386億元 三大法人賣超442.78億元

俄烏緊張局勢升溫，亞股今 (22) 日倒成一片，台股盤中重摔 380 點，一口氣摜破萬八及 5、10 日線、月線、季線支撐，電金傳全盤盡墨，下跌家數超過 1700 家，不過，大盤終場跌幅收斂，下跌 252 點，收在 17969 點，外資今天瘋狂提款 386 億元，三大法人合計賣超 442.78 億元。

加權指數終場成交值放大至 3365 億元。觀察法人資金變動情形，外資今天狂砍 386.61 億元，為連 2 賣；投信持續買超 37.76 億元，為連 16 買；自營商轉為賣超 93.9 億元。三大法人合計賣超 442.78 億元。

權王台積電一度跌逾 1%，尾盤跌幅收斂，收 627 元，聯發科、國巨、鴻海、聯電、台達電、研華、大立光、日月光投控等電子權值股，約下跌 1-3%。金融股全面走跌，金控雙雄、中信金、兆豐金、台新金等均下挫超過 1%。

運輸類股今天大跌 3.36%，成為股市殺盤重災區，陽明、萬海大跌逾半根停板，長榮一度跌至 135.5 元，終場跌幅收斂至 3%，其他航運股包括中櫃、榮運、建新國際、四維航、台驊投控等，跌勢都相當重，不過，長榮航逆勢收漲 1.7%。

資金同步撤出高價股，股王矽力 - KY 一度跌近 5%，最低來到 3520 元半年新低，終場收跌近 3%，緯穎一度摔出千金股行列，終場驚險收 1000 元，富邦媒則摜壓至跌停，面臨千元保衛戰，其他包括 AES-KY、世芯 - KY、旭隼等，均賣壓沉重。