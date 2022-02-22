台股跌破萬八 外資瘋狂倒貨386億元 三大法人賣超442.78億元

台股跌破萬八 外資瘋狂倒貨386億元 三大法人賣超442.78億元。(圖：AFP)
台股跌破萬八 外資瘋狂倒貨386億元 三大法人賣超442.78億元。(圖：AFP)

俄烏緊張局勢升溫，亞股今 (22) 日倒成一片，台股盤中重摔 380 點，一口氣摜破萬八及 5、10 日線、月線、季線支撐，電金傳全盤盡墨，下跌家數超過 1700 家，不過，大盤終場跌幅收斂，下跌 252 點，收在 17969 點，外資今天瘋狂提款 386 億元，三大法人合計賣超 442.78 億元。

加權指數終場成交值放大至 3365 億元。觀察法人資金變動情形，外資今天狂砍 386.61 億元，為連 2 賣；投信持續買超 37.76 億元，為連 16 買；自營商轉為賣超 93.9 億元。三大法人合計賣超 442.78 億元。

權王台積電一度跌逾 1%，尾盤跌幅收斂，收 627 元，聯發科、國巨、鴻海、聯電、台達電、研華、大立光、日月光投控等電子權值股，約下跌 1-3%。金融股全面走跌，金控雙雄、中信金、兆豐金、台新金等均下挫超過 1%。

運輸類股今天大跌 3.36%，成為股市殺盤重災區，陽明、萬海大跌逾半根停板，長榮一度跌至 135.5 元，終場跌幅收斂至 3%，其他航運股包括中櫃、榮運、建新國際、四維航、台驊投控等，跌勢都相當重，不過，長榮航逆勢收漲 1.7%。

資金同步撤出高價股，股王矽力 - KY 一度跌近 5%，最低來到 3520 元半年新低，終場收跌近 3%，緯穎一度摔出千金股行列，終場驚險收 1000 元，富邦媒則摜壓至跌停，面臨千元保衛戰，其他包括 AES-KY、世芯 - KY、旭隼等，均賣壓沉重。

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