雖俄烏情勢未見好轉 美債殖利率開始回升

美國國債殖利率周三 (23 日) 上漲，雖然俄羅斯與烏克蘭危機有所進展，但投資人已開始拋售避險資產。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 1.9 個基點至 1.967%。30 年期美國國債殖利率上漲 0.7 個基點至 2.26%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

美國總統拜登周二 (22 日) 宣布對俄羅斯實施制裁，制裁對象包括該國銀行、主權債務和 3 名個人。

周二稍早，歐盟和英國也宣布對俄羅斯實施制裁。

俄羅斯總統普亭周一 (21 日) 晚間宣布承認烏克蘭東部的兩個分離地區為主權國家，並下令部隊入駐「維和」。

分析人士表示，俄羅斯入侵烏克蘭可能會使聯準會 (Fed) 升息的前景變得不那麼明朗。緊張局勢推高了石油和汽油的價格，可能推高通膨，讓 Fed 控制物價上漲的策略轉趨複雜化。

根據芝加哥商品交易所集團的 FedWatch 工具，華爾街押注 Fed 在 3 月會議上升息的可能性為 100%。隨著通膨走高，對 3 月會議升息 50 個基點的預測越來越高。

周三將拍賣 350 億美元的 119 天期票據、530 億美元的 5 年期票據和 220 億美元的 2 年期浮動利率票據。