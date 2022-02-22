俄烏緊張關係升級 美債殖利率大跌後略微收斂

由於俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢升級，美國國債殖利率周二 (22 日) 早盤下跌，但跌幅已較俄羅斯軍隊進入烏東時收斂。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 0.3 個基點至 1.927%。30 年期國債殖利率下跌 1.1 個基點至 2.238%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

由於對俄羅斯與烏克蘭危機的擔憂加劇，美國國債殖利率繼續從近期高點回落，因為投資人開始轉進債券等避險資產。美股期指周二上午大幅下跌。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周一 (21 日) 晚間宣布承認烏克蘭東部兩個分離地區為獨立國家，並下令軍隊進入烏克蘭東部這兩個分離地區。

他簽署法令，要求「維和部隊」進入頓涅茨克和盧甘斯克。

美國總統拜登回應普丁承認這兩個地區獨立的決定，下令對這兩地實施制裁，歐盟誓言將採取額外措施。

10 年期美國國債殖利率上周都維持在 2% 以上，投資人為升息預做準備。

根據芝商所的 FedWatch 工具，交易員預測聯準會 (Fed) 在 3 月 15 日至 16 日會議後升息的可能性為 100%。

摩根大通資產管理全球市場策略師金伯 (Hugh Gimber) 周二表示，地緣政治緊張局勢讓各國央行「今年面臨更大壓力」。「我們知道，進入 2022 年，它們將面臨一個非常困難的平衡：收緊過快、經濟放緩過快；收緊過慢，則可能失去對中期通膨預期的控制。」

他說，地緣政治局勢「加劇了混亂」。「在最壞情況下，更高的能源價格將進一步推高通膨，但最終我相信中央銀行將會使用更強硬的政策組合。」

金伯認為，正如去年各國央行無法解決半導體短缺導致商品價格上漲的問題一樣，它們也無法「藉由今年升息來解決能源價格上漲的問題」。

周二預計發布的經濟數據，12 月的 S&P/Case-Shiller 房價將於美東時間上午 9 點公布。

然後，Markit 將在美東時間上午 9:45 發布 2 月採購經理人指數 (PMI) 初值。

2 月經濟諮商會消費者信心指數定於美東時間上午 10 點發布。

周二將拍賣 600 億美元 13 周票據、510 億美元 26 周票據、340 億美元 52 周票據和 520 億美元 2 年期票據。