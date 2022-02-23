〈俄烏衝突〉外資：衝突升級估拖累全球經濟增幅收斂

俄烏緊張情勢升溫，外資認為，一旦兩國衝突升級恐迫使西方接受俄羅斯能源或中斷，將使全球經濟增長下降約半個百分點，通膨升溫將衝擊市場消費能力，此外，風險溢價升高和全球盈利預期降低也會衝擊股市。

瑞銀表示，從歷史經驗來看，地緣政治危機對投資者的最大風險來自於過度反應和多元化程度不足，雖無法判斷地緣政治影響對市場的確切時間和程度，但此類事件通常不會阻礙股市中期內走高，地緣政治事件觸發的市場回撤，對多元化的投資組合的影響通常是短暫的。

瑞銀指出，在全球經濟强勁增長、高通膨和利率上升的背景下，持續看好價值股多於成長股，以及受益於經濟重啟的類股，其中相對看好能源族群的看法，可望受惠於高通膨，加上經濟重新開放，運輸需求恢復帶動能源族群。

至於製造業和投資活動回升則利有利商品族群；另外，醫療保健板塊估值既有吸引力也有防禦性，同時為投資者提供結構性成長的出口，是平衡週期及防禦性布局的選項。

但要注意的是，金融股雖有升息題材支撐，但股價表現是來自於預期心理而非實際事件所驅動，儘管市場已計入利率走升的預期，但像是歐元區金融股的風險調整後回報吸引力下降，未來上行空間取決於債券收益率，預估未來收益率未來只會小幅上升，因此下調板塊偏好至中性。

景順投信則說，要留意俄烏衝突對石油與天然氣的影響，以石油來說，在經濟復甦、供應減少和地緣政治等多項因素推高油價，但似乎不太可能持續下去。

景順投信指出，比較現貨、期貨價格，近期價格目前遠高於遠期價格，主因是強勁的需求和預期俄羅斯會中斷供應，短期內存在短缺風險，但這種程度的期貨逆價差很少持續，通常在短期價格下跌就會結束；在天然氣部分，則可能讓俄羅斯擁有比石油更直接的籌碼，作為報復性制裁影響全球市場。

另外，俄羅斯也是最大的鈀金與其他金屬的重要出口國，而烏克蘭和俄羅斯也是小麥和玉米的主要生產國，預計俄烏衝突升溫恐讓這些商品的價格翻漲。