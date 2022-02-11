葡萄王1月營收7億元創同期高 植物新藥向美申請二期臨床

葡萄王 (1707-TW) 今 (11) 日公告 1 月營收，受惠三大事業體成長，單月營收 7.01 億元，創歷史同期高，月減 33.53%、年增 17.99%；另外，旗下非酒精性脂肪肝 (NAFLD) 植物新藥 GKAC，向美國 FDA 申請二期臨床試驗審查。

葡萄王研發中植物新藥 GKAC，在臨床預實驗中發現關鍵成分，針對非酒精性脂肪肝 (NAFLD) 病患肝功能有望改善，因此今日向美國 FDA 申請二期臨床試驗審查 (IND)，試驗設計將採隨機、雙盲及安慰劑對照。

葡萄王透過液態發酵牛樟芝菌絲體，以植物藥方式踏入新藥開發領域，非酒精性脂肪性肝病是當今全球第一大肝臟疾病，此病症是脂肪肝炎、肝硬化、肝癌初期病灶，由於目前沒有有效治療藥物，該疾病已成為急需解決的健康危機。

依據 Report Ocean 預測，2025 年全球非酒精性脂肪肝炎藥物市場規模將達到 214.78 億美元，2021-2025 年複合成長率為 58.4%。

葡萄王受惠三大事業體同步成長，1 月營收 7.01 億元，創寫歷史同期高，月減 33.53%、年增 17.99%。

葡萄王表示，自有品牌搶攻年節出遊商機，產品銷售量明顯提升，其中，機能飲料 PowerBOMB 及康普茶在主力超商區段成長超過 2 倍；海外代工雖然去年同期基期高，但仍年增 20.2%；子公司葡眾延續去年銷售動能與新品加持，業績年增 20.93%，看好 3-6 月為衝聘期高峰，營收有望續強。