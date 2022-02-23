航運、中小型股人氣旺 台股漲86點收18055點收復季線

俄烏緊張情勢加劇，美、日等國紛紛對俄羅斯祭出制裁，美股周二應聲重挫，不過，台股今 (23) 日逆勢抗跌，跟隨中、韓股市走揚，航運族群仍為資金匯集焦點，加上中小型電子股人氣回升，盤勢尾盤漲勢放大，成功收復萬八，一度站上 18100 點，終場上漲 86.44 點，收在 18055.73 點，站回季線，成交值縮至 2689.88 億元。

櫃買指數終場上漲 0.86%，收在 218.65 點，成交值 541.79 億元。上市櫃成交值合計 3231.67 億元。

權王台積電今天一路在盤下整理，尾盤一度翻紅，終場仍不敵賣壓收 625 元；聯電、台達電、聯發科等大型電子股，股價回神上漲；但國巨、瑞昱、日月光投控等持續震盪走低。台塑集團股方面，由台塑化領漲逾 1%，台塑也漲近 1%；金融股盤中跌勢逐漸收斂，其中以兆豐金漲逾 1% 最強勢。

航運股持續扮演多頭領頭羊，陸運相關的榮運、志信、中櫃連袂亮燈漲停，貨櫃三雄中以萬海漲逾 4% 最凌厲，長榮、陽明也有 1-2% 的漲幅，航空雙雄漲勢再起，大漲逾半根停板，華航重返 30 元之上。

IC 設計族群展開反彈，敦泰、智原、創惟、系微、鈺創等 IC 設計相關個股，仍有 3-5% 的漲幅，聯詠勁揚逾 2%；LED 股也獲買盤青睞，國內龍頭廠富采大漲近 4%，一詮、鼎元、台亞上漲超過 3%，億光、佰鴻等均在盤上表現。