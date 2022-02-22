〈俄烏衝突〉聯合國安理會召開緊急會議 美國帶頭批評俄國為戰爭製造藉口

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 承認烏克蘭兩個分離共和國—頓內茨克 (Donetsk) 和盧甘斯克 (Lugansk) 是獨立實體後，普丁還命令國防部向分裂地區派遣他所謂的「維和部隊」，聯合國安理會為此召開緊急會議，美國帶頭批評，俄羅斯的決定是為戰爭製造藉口。

安理會五個常任理事國為中國、法國、俄羅斯、英國和美國，並擁有否決權，本月又是由俄羅斯擔任輪值主席國，負責主持會議及制定議題，這也意味著難以產生制裁類的行動。

聯合國祕書長 Antonio Guterres 周一 (21 日) 發布聲明，對此事表示「非常關注」，並認為俄羅斯的決定侵犯了烏克蘭的領土完整和主權，不符合《聯合國憲章》的原則，呼籲根據安理會第 2202(2015) 號決議批准的明斯克協議，「和平解決」烏克蘭東部的衝突。

美國駐聯合國大使 Linda Thomas-Greenfield 譴責了俄羅斯的行為，認為是為戰爭製造藉口，其行動將帶來嚴重後果。美國和英國表示，他們將對俄羅斯實施額外制裁，以應對此舉破壞了歐洲斡旋的和平談判，並促使美國國務院暫時撤離人員。

俄羅斯駐聯合國大使 Vassily Nebenzia 兼任安理會主席、發言人和國家代表的多重角色。他批評烏克蘭在東部地區對其公民的惡劣待遇，並表示西方已經迫使該國變得更具侵略性和軍國主義。

中國駐聯合國大使張軍僅做了簡短發言，呼籲各方保持克制。「我們認為，所有國家都應該按照聯合國憲章的宗旨和原則，以和平方式解決國際爭端。」

除此之外，美國國務院發布聲明，表示國務卿布林肯 (Antony Blinken) 與烏克蘭外長 Dmytro Kuleba 已通過電話，「重申美國堅定不移的支持」。兩人討論了美國最近為懲罰俄羅斯而採取的措施，以及即將採取的其他措施。 聲明稱，兩人將於周二在華盛頓舉行進一步會談。

烏克蘭駐聯合國大使 Sergiy Kyslytsya 表示，請求安理會關注俄羅斯有關烏克蘭東部盧甘斯克地區地位的非法決定，稱俄羅斯的聲明與行動踐踏了烏克蘭的領土完整和主權。