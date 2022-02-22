〈鴻海攻電動車〉挺進中東 斥41億元在沙國成立合資公司

鴻海 (2317-TW) 電動車版圖前進中東市場，今 (22) 日公告，將斥資 5.62 億沙烏地阿拉伯里亞爾 (約新台幣 41.7 億元)，參與在沙烏地阿拉伯新設公司的投資，鴻海將持有 8.2% 股權。

目前除了中東外，鴻海還有美國俄州廠，泰國也與泰國國家石油公司 (PTT) 合資電動車工廠；在印尼則與印尼投資部、印尼電池公司、Indika 能源公司和 Gogoro 等共同投資。

鴻海董事長劉揚偉曾多次透露，將在中東啟動合作案，並聚焦轎車或休旅車等乘用車為主，合作重點在電子電氣架構 (EEA)、軟體及雲端。

而先前外媒彭博也引述知情人士說法，稱鴻海在沙國合作的對象是管理約 4500 億美元資產的沙國公共投資基金 (PIF)，合資公司名稱將為 Velocity，PIF 將持有多數股權。

報導也指出，Velocity 將尋求 BMW 授權的底盤組裝電動車，目的是為了累積造車經驗，藉此幫助仰賴石油為主的沙國分散經濟來源。

此外，鴻海也公告，子公司 ICREATE INVESTMENTS 將全數處分所持有的 Globant S.A. 4.51 萬股，目的為實現投資，處分利益則依實際處分價格計算後另行公告。