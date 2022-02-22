〈鴻海搶進元宇宙〉打造生態系向XRSPACE供應鏈取經 連展握天線技術扮要角

鴻海 (2317-TW) 與 XRSPACE 合作，加速擴大雙方元宇宙布局，且鴻海有意朝平台化發展建立生態系，勢必向 XRSPACE 供應鏈取經，連展投控 (3710-TW) 旗下天線元件廠連騰 (6818-TW)，因已是 XRSPACE 供應鏈成員，具備 VR 等穿戴式裝置天線模組關鍵技術，可望扮要角。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海對元宇宙的策略和電動車一樣，會朝平台化方向發展，鴻海和 XRSPACE 的合作也將展現全新的台灣產業實力，讓台灣不會錯失新的 Metaverse 巨大商機。

連展投控旗下連騰是目前 XRSPACE 頭戴式設備的天線模組主力供應商，早在初代設備就與 XSPACE 合作至今，先前也傳獲美系大廠青睞，共同開發 AR/MR 新品的天線模駔，凸顯公司的關鍵技術能力。

連展投控指出，頭戴穿戴設備輕量化，對內部空間的要求至關重要，天線不但要能要能縮小體積並保持傳輸效率，連騰透過多樣化製程，可符合客戶所要求的目標。隨著 XRSPACE 在鴻海協助下可望擴大元宇宙事業，連騰與母公司連展投控都將雨露均霑。

鴻海認為，XRSPACE 擁有的虛擬空間掃描和互動、視覺運算、渲染、手勢互動和全像追踪、人工智慧等技術，結合鴻海在軟硬體平台垂直整合的設計製造能力，共同創造未來元宇宙龐大的商機。