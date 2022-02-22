新光金吳東進遭解職仍下指導棋一案 金管會將開罰

立委林楚茵去 (2021) 年 11 月中踢爆新光金 (2888-TW) 前董座吳東進雖遭解職卻仍干政下指導棋，金管會今 (22) 日表示，已請新光金在本周五前提陳述意見，銀行局後續將視情況審酌開罰。

新光金是於去年被檢舉，吳東進雖然於 2020 年 9 月 16 日遭解職，卻依舊把手伸進金控營運，當時金管會要求新光金三位獨董交報告，但獨董僅以問卷調查了解情況、而非訪談，因此遭金管會退件，並要求新光金重啟調查釐清三大問題，包括：吳東進是否有與金控經理人開會、是否落實關係人交易相關內控、吳東進是否有干涉新光金的不動產交易與信用卡發行業務。

針對調查進度，銀行局副局長林志吉今天表示，新光金審計委員年初已作成調查報告，提交給金管會，但報告裡面有關約詢人員所述事實的可信度需要再釐清，因此在農曆年前有約詢新光集團相關人員進一步查證，金冠會依照新光金審計委員會所提供的調查報告、案關人員的約詢紀錄、檢查局去年 11、12 月期間對新光人壽辦理的一般業務檢查結果，已經在 2 月 16 日請新光金再提「陳述意見」。

林志吉表示，會請新光金再提陳述意見，主要是確實有發現一些不妥當行為，因此要求新光金七個工作日內陳述意見，也就是本周五、2 月 25 日前要回覆金管會，此案涉及公司監督管理問題，銀行局後續將視情況審酌開罰。