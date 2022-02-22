〈鴻海搶進元宇宙〉入股XRSPACE策略合作 總投資額上看1億美元

鴻海 (2317-TW) 布局元宇宙 (Metaverse) 跨大步，今 (22) 日公告，與虛擬實境應用商 XRSPACE 簽訂合作備忘錄 (MOU)，鴻海將最多投資 XRSPACE 1 億美元入股，雙方將結合各自優勢，建立完整元宇宙生態系統。鴻海第一階段將先投入 1500 萬美元，取得 XRSPACE 約 9% 股權。

鴻海和 XRSPACE 的合作除了將整合消費者體驗，更重要的是，XRSPACE 可藉由鴻海的組裝能量提升競爭優勢，鴻海也可藉由 XRSPACE 過往培養更多元宇宙穿戴設備供應鏈經驗，縮短進入市場的時間。

鴻海董事長劉揚偉表示，元宇宙發展策略和電動車一樣會朝平台化布局，從 AR/VR、軟體、基礎設施、內容與應用等五大領域，和 XRSPACE 合作，可強化元宇宙架構所需要的 AI 及軟硬體相關技術。

劉揚偉也看好，因雲端服務浮現的需求，造就更強大的伺服器架構、龐大的雲端資料儲存及雲計算能力等市場機會，元宇宙將加快此趨勢的成長力道，鴻海將積極抓住成長機會。

XRSPACE 董事長兼執行長周永明表示，要做到更大的元宇宙，需要跟 Cloud、AI、Edge computing、Storage、網路及 5G 結合，也是跟鴻海策略結合的一大重點，合作將不只強化 XRSPACE metaverse 的研發能力，對 XRSPACE 全球業務推動也有很大助益。

XRSPACE 成立於 2017 年，目標打造完整的 Metaverse，目前提供包括可分享的 3D 空間、用戶群或虛擬人的社交、即時 3D 互動、open creator contents、block chain economy transaction、實體至虛擬 / 虛擬至實體、支援跨 VR/AR / 手機 / 平板等不同硬體裝置等。

XRSPACE 現在有虛擬展覽平台 GOXR 以及 PartyOn 虛擬音樂世界兩大平台，其中，去年鴻海科技日 (HHTD21) 活動也透過 GOXR 平台在元宇宙的虛擬世界同步呈現。