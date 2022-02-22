本周熱點前瞻：烏克蘭緊張局勢擾動全球金融市場

俄烏衝突引發市場動盪，利多短線交易與美元。聯準會開啓升息有助穩固美元走勢，雖 市場對聯準會升息預期有所回落，但本周公布的 PCE 指數若大幅上揚則有望提振美元。 紐央行料將第三次升息，紐元將有望延續當前反彈勢頭。

俄烏爭端不斷升級，雙方在兩國邊境部署大量軍事人員和裝備，不斷有爆炸和小規模衝 突的消息傳出。這引發國際金融市場過去幾個交易日劇烈動盪，而且預計短期內震盪態 勢將持續下去。地緣危機令投資者恐慌情緒升溫，不過這種環境倒是給短線交易員利用 市場超買和超賣進行交易帶來了很多機會。 美國市場周一因總統日休市。本周美國國務卿將會晤俄羅斯外長，屆時烏克蘭局勢可能 會有所明朗。由於投資者仍緊張不安，外交解決烏克蘭問題依然存在不確定性，市場避 險情緒快速升溫，這對美元構成利多。

2 月 21 日星期一

• 美國總統日假期，部分金融產品休市

• 歐元：歐元區 Markit 服務業和製造業 PMI（2 月）

• 英鎊：英國 Markit 服務業和製造業 PMI（2 月）

2 月 22 日星期二

• 澳元：澳洲央行助理主席 Kent 講話

• 歐元：德國 IFO 商業景氣指數（2 月）

• 英鎊：英國央行副總裁拉姆斯登講話

• 美元：美國 Markit 服務業和製造業 PMI（2 月）

• 美元：美國消費者信心指數（2 月）

2 月 23 日星期三

• 紐元：紐西蘭央行利率決定

• 歐元：德國 GfK 消費者信心指數 (3 月)

• 歐元：歐元區消費者物價指數 CPI（1 月修正值）

2 月 24 日星期四

• 英鎊：英國央行總裁貝利講話

• 美元：美國國內生產總值 GDP（第四季修正值）

• 美元：美國上周申請失業救濟人數

• 原油：EIA 原油庫存報告 2 月 25 日星期五

• 美元：聯準會官員講話—克利蘭夫聯邦準備銀行總裁梅斯特、亞特蘭大聯邦準備銀行總 裁博斯蒂克

• 美股：阿里巴巴、莫德納、戴爾和 Coinbase 財報

• 紐元：紐西蘭零售銷售（第四季）

• 歐元：歐元區消費者信心指數（2 月）

• 美元：美國個人消費支出物價指數 PCE 通膨（1 月）

• 美元：美國耐用品訂單（1 月）

聯準會、聯準會官員講話和升息 聯準會即將開啟升息也有助於穩固美元走勢。由於上周公佈的 FOMC 會議紀要顯示，決 策者並未設定特定的升息速度（升息 25 個基點還是 50 個基點），市場對於聯準會 3 月 升息 50 個基點的預期有所回落，目前預測概率約為 30%。 本周將有多位聯準會官員發表講話，然後進入 3 月中旬會議前的緘默期。聯準會青睞的 通膨指標—核心個人消費支出物價指數（PCE）將於周五出爐，預計 PCE 同比升幅將維 持在近 40 年高位。該數據將説明投資者瞭解 1 月份消費狀況。若 PCE 物價指數大幅上 揚，則將提振美元指數，推動其突破當前狹窄波動區間。

紐西蘭央行料第三次升息 “收水” 最積極的主要央行—紐西蘭央行周三將召開議息會議，貨幣市場已完全消化該 行升息 25 個基點至 1.0% 的預期。此外，紐西蘭央行很可能將利率預測峰值提高到 3.0%， 但此次會議升息 50 個基點的概率不大。 自紐西蘭央行 3 個月前發佈經濟評估以來，經濟不斷回暖為央行加快緊縮以對抗通膨飆 升提供了條件。不過，Omicron 變種病毒的傳播可能會讓今後幾個月經濟復甦形勢變得 撲撲朔迷離。另外，房地產市場降溫速度快於預期也會影響央行未來的升息決策。 紐元兌美元自 1 月底低點 0.6529 反彈，上周五觸及趨勢線阻力位。如果風險偏好能得到 顯著改善（比如烏克蘭衝突緩和或者紐西蘭央行採取更激進的升息措施），紐元將望延 續當前的反彈勢頭。

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