友達核准280億元資本支出預算 將用於產能優化

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (10) 日公告，核准資本支出預算新增及追減案，預計投資 280.73 億元，主要用於技術與產能優化、調整與建置上，友達也統計，去年前三季購置固定資產已支付 116 億元。

友達表示，因應未來需求，每年都會有進行資本支出預算新增、追減，相關執行時程，將依客戶需求、市場狀況彈性調整，實際支付金額也將依執行進度、付款條件決定。

值得關注的是，友達去年就宣布，預估 2021 年到 2024 年合計資本支出將達約 910.8 億元，主要是配合客戶需求在台灣、中國、新加坡等既有製造基地，適度進行產能擴充、最佳化調配，也承諾每年將投入 100 億元規模在台灣進行前瞻技術、產能升級。

友達明 (11) 日也將召開法說會，是公司睽違八年後，再度召開實體法說會，預期經營團隊將親自出席說明去年營運結果，並釋出今年展望，對於產業競爭、電視 / IT 面板報價看法，也是外界關注焦點。

此外，友達今日也公布 1 月營收結果，雖然失守 300 億元大關，下滑至 278.23 億元，月減 12.4%、年增 4.52%，但仍創下近五年同期新高，出貨方面，統計 1 月面板總出貨面積達 200.1 萬平方米，月減 12.2%。