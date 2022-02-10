友達1月營收278億元月減逾1成 仍創近五年同期新高

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (10) 日公布元月營收，進入產業傳統淡季，單月營收失守 300 億元大關，下滑至 278.23 億元，月減 12.4%、年增 4.52%，但仍創下近五年同期新高，出貨方面，友達統計，1 月面板總出貨面積達 200.1 萬平方米，月減 12.2%。

展望今年，友達認為，隨著疫情趨緩，產業將回歸過往季節性景氣循環，有明顯淡旺季效應，明 (11) 日也將睽違八年召開實體法說會，預期將公布去年財報、釋出今年產業景氣展望。

另一方面，友達近年持續擴大布局高階面板領域，8 日蘇州市也舉行電子資訊產業創新集群建設推進大會，友達昆山廠 LTPS 擴充進展順利，董事長彭双浪也透過影片致詞。

友達去年拉升對昆山廠持股、進行現增計畫，用於擴充 LTPS 筆電面板產能等，依規劃，友達總投資金額將達 18 億美元 (約新台幣 500 億元)，第一階段將把月產能從去年約 2.7-2.8 萬片，提升至 3.6 萬片，預計第三季完成，未來則規劃在提升至 4.5 萬片水準。

待新產能全數上線後，友達預期，昆山廠年產值將突破人民幣百億元 (約新台幣 430 億元)，而去年昆山廠產值則達約人民幣 69.5 億元 (約新台幣 304 億元)，年增 49.5%。