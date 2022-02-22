中國養娃成本 全球第二貴

最新數據顯示，中國家庭養育一個小孩到 18 歲的平均成本為人民幣 48.5 萬元（新台幣 213 萬元），為人均國內生產毛額（GDP）的 6.9 倍，倍數為全球第二高。

中國智庫育媧人口研究周二（22 日）發布「中國生育成本報告」，顯示中國家庭養育一個孩子到 18 歲的平均成本為 48.5 萬元，為人均 GDP 的 6.9 倍，倍數為全球第二高，僅次於南韓的 7.79 倍，而美國是 4.11 倍，日本為 4.26 倍，新加坡是 2.1 倍。

該報告所稱的養育成本，包括從懷孕到分娩的成本，也包含養育和教育成本。

城市孩子的養育成本高於農村孩子，0-17 歲城鎮孩子的養育成本平均為 63 萬元，且一線城市的成本更高，北京為 96.9 萬元，上海高達 102.6 萬元。

中國政府雖鼓勵鼓勵生三胎，但數據顯示，隨著孩子增加，儘管養育成本逐漸降低，但父母要把三名子女養到 18 歲，投入的養育成本仍相當可觀，城鎮家庭平均要準備 113.1 萬元，農村地區也需要 68.4 萬元。

中國家庭的平均養育成本是人均 GDP 的 6.9 倍，人口經濟學家梁建章表示：「這一倍數差異主要源於多數國家對於降低生育成本有充分的政府補貼，教育和房價的負擔也相對較低。」他強調，不僅生育成本過高，中國女性還要付出時間和機會成本，難以兼顧家庭和工作，加之房價、教育等一系列原因，導致中國人的理想子女數幾乎是世界最低。

對此以梁建章、任澤平為首的育媧人口研究專家呼籲，中國政府應儘快提出全國性降低家庭生育成本的政策，其中現金和稅收補貼、購屋補貼、增建托兒所等三項措施，是最重要的生育措施。

專家說，這些措施能大幅降低養育成本，財政投入約占 GDP 5%，但生育率可以提升 50% 左右，等於每年多生 500 萬個孩子。