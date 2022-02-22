房市小陽春 央行傳力促上海銀行業者加速核發房貸

知情人士透露，中國央行上海總部力促商業銀行加快核發房貸的腳步，顯示當局遏制房地產市場放緩的措施，正擴大至一線城市。

消息人士表示，在本月稍早未公布的指引中，監管機關呼籲銀行確保未來數月房貸和開發商貸款增加，且房貸增加速度應比其他貸款快。

此舉顯示，在決策官員試圖引導房市軟著陸的情況下，小城市出現的房市規定鬆綁跡象，開始延伸至部分大城市。雖然多數住宅銷售來自三、四線城市，但上海等一線城市通常被視為買家信心風向球。

中國央行已轉向寬鬆模式，以提振房市。上月央行將 5 年期貸款市場報價利率（LPR）下調 5 個基點至 4.6%，而 5 年期 LPR 是房貸等長期貸款的參考指標。

央視新聞周一（21 日）報導，中國工商銀行、農業銀行、中國銀行 (601988-CN) 、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等六大銀行，即日起下調廣州地區房貸利率，首套房優惠審批利率從先前的 LPR+100 基點（5.6%）下調至 LPR+80 基點（5.4%），二套房 LPR+120 基點（5.8%）下調至 LPR+100 基點（5.6%）。

上海證券報也報導，春節前後重慶、江西贛州的銀行，已將首套房頭期款比重降至 20%。中國銀行 、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行等四大國有銀行，也將山東荷澤的頭期款比率下調至 20%，原本為 30%。目前多數城市仍規定頭期款比重為 30%。