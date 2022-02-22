〈全科攜手ARM〉成全球首個IP推廣夥伴 看好有五大效益

IC 設計通路商全科 (3209-TW) 今 (22) 日宣布成為安謀 Arm Flexible Access 台灣市場推廣夥伴，也是安謀在 IP 領域中，全球首個合作推廣夥伴，全科董事長吳堉文認為，雙方合作將帶來五大效益，在擴大客群的同時，也可望同步拉升營收、獲利表現。

吳堉文說，全科本來就與 Arm 長期合作，這次深化 IP 領域合作後，將可望協助更多客戶與產品導入 Arm IP 解決方案，同時增加 Arm Flexible access 支援服務的廣度與深度，對全科而言，也能整合既有產品、服務方案，擴大客戶群，此外，高附加價值 IP 銷售也有助提升獲利率、提早接觸與布局新興 IC 設計產業。

值得注意的是，除 Arm 台灣總裁曾志光，包含台灣瑞薩電子總經理詹維青、耐能 (Kneron) 創辦人暨執行長劉峻誠等都親自出席，而達爾科技全球資深副總裁虞凱行、安華高台灣分公司總經理陳奎亦等也送上花籃祝賀。

吳堉文指出，與 Arm 合作拓展 Arm Flexible Access 後，可讓更多有 IC 設計需求的公司、更多類型的晶片開發，導入最適當規格與最佳性價比的 IP 方案，全科也可望進一步取得更多產品銷售代理業務。

Arm Flexible Access 是 Arm 在 2019 年發表的全新 IP 授權模式，讓有 IC 設計需求的公司，能以免費或是低成本的年費方案，取得廣泛多樣的 IP、工具、訓練服務，推出至今已有逾百個夥伴加入，其中有 10%、約 10 個夥伴來自台灣，針對新創企業推出的 Arm Flexible Access Startups 則有逾 40 個夥伴加入，其中 20%、約 8 個來自台灣。

Arm 台灣總裁曾志光表示，Arm 過去在 IP 業務上多為自行拓展、與客戶接洽，這次與全科合作也是全球首例，強調雙方將是長期合作夥伴，至於是否還會不會與其他廠商合作推廣 IP 解決方案，則持開放態度。