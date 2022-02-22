〈全科攜手ARM〉今年IC通路需求續旺 年營收將衝破500億元寫新高

IC 設計通路商全科 (3209-TW) 今 (22) 日宣布成為安謀 Arm Flexible Access 推廣夥伴，進一步跨入 IP 矽智財銷售領域，全科董事長吳堉文表示，IP 領域對全科是新業務領域，預期 1-2 年就會發酵，並看好既有網通、各產品 IC 需求維持強勁，今年全年營收將可望一舉突破 500 億元大關，續寫新猷。

吳堉文說，全科在兩岸三地、新加坡皆有據點，近年持續深耕 IC 通路領域市場，去年疫情帶動網通、筆電、伺服器、資料中心等需求爆發，也助推全科營運創下新高，近五年營收皆有 1 成以上成長，預期在動能延續下，今年營收將突破 500 億元大關。

全科去年營收 471.34 億元、年增 12.3%，改寫歷史新高，今年 1 月也在強勁需求支撐下，單月營收首度跨過 50 億元大關，達 54.37 億元，月增 81.7%、年增 20.4%，同步改寫新猷。

展望今年，吳堉文指出，網通產品去年在疫情助推下基期墊高，但整體客戶需求未見明顯趨緩，對今年營運不悲觀，但物流、缺料狀況仍是最大變數，像去年馬來西亞封城影響封裝產能，就對整體供應鏈造成顯著影響，近期俄烏情勢也須密切關注。

吳堉文也補充，全科未來將持續鎖定四大領域發展，包含 5G、Wifi6/6E 通訊領域、數據資料中心、智能電動車，以及雲端邊緣運算等 AIoT 應用，同時全科在衛星基地站等商機也不會缺席。