上曜台南兩大建案今年入帳挹助 營運可望轉虧爲盈

上曜建設 (1316-TW) 去年營運小虧，今年在台南建案「湖美帝璟」及「梅菲爾」銷售及入帳帶動下，有助營運轉虧為盈。

上曜今 (19) 日位在台南九份子重劃區總銷 63 億元首案「湖映白」動工，董事長張祐銘指出，明年還將在九份子推總銷 200 億元的個案。

上曜去年營收 10.36 億元，年減 16.2%，預估全年小幅虧損，張祐銘指出，今年第二季起「梅菲爾」案銷售及入帳預估至少有 15 億元，而先前已封盤的「湖美帝璟」也將在第三季取得使用執照執照後重新開盤銷售，預估「湖美帝璟」案連同先前 40% 預售部分的入帳金額，也將達 48 億元。

上曜台南九份子重劃區總銷 63 億元「湖映白」建案正式動工，右為上曜董事長張祐銘。(鉅亨網記者張欽發攝)

張祐銘指出，台南九份子重劃區總銷 63 億元「湖映白」建案基地 1717 坪，是上曜在此重劃區重要建案，推出一個月來銷售率己達五成，預計 2023 年還要在九份子重劃區推出基地 3800 坪的總銷 200 億元的個案。

「湖映白」兩棟住宅大樓樓高 35 樓，創台南住宅大樓的樓高新紀錄，預計明年再推出新案樓高規劃 36-38 樓，再刷新自身紀錄。

「湖映白」建案基地面積為 1717.2 坪，全案規劃共 2 棟地上 35 層、地下 6 層的 SRC 制震大樓，符合集合住宅銀級綠建築標章、周邊為鑽石級公共設施，總戶數共達 457 戶。

張祐銘認為，南科三期開發計劃正式啟動，加上台積電 (2330-TW) 在南科新廠投資 1.5 兆元、Google 在台第二座資料中心選定南科，預估可望增加超過上萬個就業機會，「南科效應」持續發酵帶動當地房市。