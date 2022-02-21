日本2月製造業PMI 52.9 連13個月跨過榮枯線

日本 2 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值報 52.9，較前月的 55.4 微幅下滑，連續 13 個月高於榮枯分界點 50；製造業產出指數 48.7，相隔 5 個月再度低於 50。由於 Omicron 變種病毒株的蔓延，日本政府採取的各項防疫舉措也導致景氣感受惡化。

IHS Markit 週一 (21 日) 發布，日本 au Jibun Bank 的 2022 年 2 月製造業 PMI 初值報 52.9，略低於 1 月的 55.4；服務業 PMI 初值報 42.7，較 1 月的 47.6 進一步下滑。

製造業 PMI 在截至 2022 年 2 月，已連續 13 個月高於 50，但是產出方面暌違 5 個月再度落到 50 以下。由於供應鏈混亂狀況未獲得解決，影響到製造業的事業活動。而交期拉長也導致原物料短缺，採購成本進一步上揚。企業為因應交期延後及漲價，原物料及其他採購品項的庫存量，出現調查史上最快的增加步調。

服務業 PMI 連續 2 個月低於 50，是日本爆發 COVID-19 第一波疫情的 2020 年 5 月 (26.5) 以來之最低水準。主要原因和日本近期的 COVID-19 確診案例激增有關。

IHS Markit 經濟學家 Usamah Bhatti 指出，由於 COVID-19 的疫情擴散仍持續發生，這也導致日本企業對於今後展望抱持懸念。