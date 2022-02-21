三星連續第16年在全球電視市場稱王

據《韓聯社》週日 (20 日) 報導，依照英國研調機構 Omdia 在 20 日前所公布的統計資料，三星電子在 2021 年全球電視機市場的營收市占率達 29.5%、銷售台數市占率達 19.8%。三星已連續 16 年榮登全球電視市場的冠軍龍頭。

三星運用量子點 (Quantum Dot) 技術的 QLED 電視機，去 (2021) 年在全球賣出約 943 萬台，比起前年約 779 萬台的銷售成績，出現進一步成長。

三星於 2017 年首度推出 QLED 電視，累計銷量約達到 2600 萬台。

在 2500 美元 (約新台幣 7 萬元) 以上的高價電視機市場當中，三星 QLED 電視的營收市占達 44.5%。自 2019 年之後，三星在這塊市場的營收市占就持續超越 4 成。

2021 年在售價超過 2500 美元的電視機市場當中，三星在全部類別的營收市占達 42.1%、在 80 吋以上超大型電視的營收市占達 44.9%。

另一方面，南韓同業 LG 電子去 (2021) 年在全球電視機市場的營收市占達 18.5%、創歷史新高，排名落在三星之後、拿下第二名。

2021 年的全球電視機市場銷售腳步放緩，不過 LG 的 OLED 電視產品出貨約 404.8 萬台，和前一年相比出現翻倍成長，也在 OLED 電視市場拿下 62% 市占、創歷史新高。