外資點名5大隱憂未解 恐暫緩聯準會升息大計

主要預測機構預期今 (2022) 年全球經濟成長率可望上看 4%，但外資認為，看似穩健的經濟成長動能背後卻暗藏隱憂，包括：更高的結構性通膨、實質工資下降、消費力疲軟、勞動力參與率較低與顯著的財政拖累等 5 大問題今年幾乎沒有減弱的跡象，這些恐讓經濟成長動能放緩並限制央行的升息計畫。

法盛投資管理認為，經濟成長趨緩，恐讓各國央行態度轉趨謹慎，尤其原本計畫升息的進程可能因此暫緩，只要暫緩升息屆時將有利於股市和房地產市場。

法盛進一步指出，雖然各國央行現在可能對通膨持鷹派態度，但實際情況是，在全球經濟放緩情況下，各國央行其實無力採取激進的貨幣緊縮政策。從長遠來看，風險性資產仍將得到支撐。

另外，儘管市場陸續出現加薪潮，但在通膨壓力下實質薪資正在下降，而在通膨陰霾下，購買力 (實質薪資) 的下降勢必削弱家庭和企業的需求。

在勞動力市場的變化部分，包括在美國和英國，自疫情爆發以來，勞動參與率即大幅下降。勞動力短缺和嚴重的招募問題減緩了商業活動。

根據國際貨幣基金的預估，2022 年全球總經將自 2021 年的高峰趨緩，主要央行貨幣政策也將隨著疫後經濟復甦而回歸正常化，過去大量的財政振興政策隨之退場。

富蘭克林西方資產新興市場債務主管廖家粱表示，儘管高通膨壓力仍未解，但預估未來 12 個月來自於供給面壓力推動的物價上漲可望逐漸紓解。

以區域來說，廖家粱指出，亞洲市場 2021 年後的復甦程度更強於其他地區，充份展現亞洲經濟具韌性的基本面；以通膨而言，亞洲物價壓力也明顯偏低，主要因為嚴格的疫情控制壓抑娛樂、休閒等消費性服務價格，以及所仰賴的稻米、豬肉等食品價格下滑所致。