〈紐約匯市〉烏俄衝突升溫 美元走高 日圓走軟

由於烏俄兩國一系列事態發展令投資人緊張不安，美元兌一籃子貨幣週五 (18 日) 走高，日圓在數日走高後回吐。

烏俄局勢緊張，烏克蘭東部週五發生多起爆炸案，親俄組織「頓涅茨克共和國」發言人指控，這些爆炸是烏克蘭軍隊蓄意破壞，俄羅斯總統普丁重申沒有入侵烏克蘭的計畫，但美國總統拜登表示，普丁「已決定」入侵烏克蘭。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 收漲 0.3% 至 95.8219，盤中最高觸及 96.1703，最低 95.7245。

俄羅斯盧布兌美元下跌 1.26% 至 77.40 盧布。部分避險貨幣連日上漲後有所回落，日圓走軟，美元兌日圓升 0.1% 至 115.025 日圓，美元兌另一避險貨幣瑞郎上揚 0.1% 至 0.9212 瑞郎。

Oanda 駐紐約高級市場分析師 Edward Moya 表示，市場交易一直圍繞著避險展開，人人都在關注烏克蘭的局勢，緊張情緒蔓延。

Moya 提到，每個人都希望局勢有所緩和，但這似乎不是事情的發展方向，對日圓來說，本週來看相當不錯，但目前的整體擔憂是，接下來俄羅斯仍會發表很多言論。

歐元兌美元貶 0.3% 至 1.1327 美元。投資者繼續注視俄烏局勢外，外媒周五報導，歐洲央行 (ECB) 正逐步走向在 2022 年底前升息，以遏制比預期更持久的通膨壓力，

英鎊兌美元跌至 1.36 美元。Scotiabank 經濟學家表示，過去數天的技術趨勢表明，一旦英鎊突破 1.3650 區域，目前已進入上行趨勢，未來將測試 1.37。

比特幣 (BTC) 週五反覆震盪，收跌 1.45% 至 40,095.93 美元。加密貨幣投資管理商 IDX Digital Assets 投資長 Ben McMillan 表示，比特幣在 4 萬美元上下震盪在很大程度上是烏俄的不確定性，以及拜登傳下週簽署監管加密貨幣行政命令而導致的技術性拋售。

截至台灣時間週六 (19 日) 下午 10 時許價格：