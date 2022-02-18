外交衝突白熱化！俄驅離美外交官 抨擊拜登言論製造緊張

美俄兩大強權外交衝突白熱化，美國總統拜登週四 (17 日) 再度警告，俄羅斯將在數日內入侵烏克蘭，同時，美國駐莫斯科副館長戈爾曼 (Bart Gorman) 遭到俄羅斯驅逐出境。

美國國務院週四證實，美國駐莫斯科副館長戈爾曼被驅逐出俄羅斯。國務院指出：「俄國採取無端的行動，我們認為這是一個升級步驟，正考慮對此事的回應。」

美國外交大使遭驅逐之際，烏克蘭與烏東親俄分子互控開火，美國總統拜登週四警告：「我們有理由相信，俄國計劃透過栽贓來換取入侵烏克蘭的藉口，俄國可能會在未來幾天內入侵烏克蘭。」

拜登一口咬定，國可能會在未來幾天內入侵烏克蘭 (圖片：AFP)

拜登還下令國務卿布林肯 (Antony Blinken) 臨時改行程，緊急前往聯合國安全理事會 (UN Security Council) 參加烏克蘭議題的會議。

布林肯在該會議上表示：「俄羅斯可能炮製藉口，在境內捏造的所謂的恐怖炸彈攻擊、捏造發現大規模墓地、以無人機或者使用化學武器襲擊平民，然後以保護俄國公民或親俄烏克蘭民眾為由，對烏克蘭發起戰爭。」

俄國重申無計劃入侵烏克蘭，驅逐戈爾曼屬報復美方的行動。克里姆林宮發言人培斯科夫 (Dmitry Peskov) 指責拜登言論製造緊張。

俄國副外長維爾新尼 (Sergei Vershinin) 對布林肯的言論令人深感遺憾和危險，他表示一些俄軍正返回原本的基地。

烏俄局勢惡化，避險情緒升溫，金價突破 1900 美元，10 年期美債殖利率摜破 2%，美股道瓊指數跌逾 600 點，創去年 11 月 30 日以來的最差單日表現。