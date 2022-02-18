〈台幣〉買賣匯拉鋸 微升收27.87元 周線連4黑

俄烏局勢再度生變，台股今 (18) 日一度嚇挫 170 點，回測萬八，隨著股市跌幅逐漸收斂，出口商也進場拋匯，支撐新台幣匯價，在買賣匯雙方拉鋸下，終場微幅升值 0.2 分，收在 27.87 元，台北及元太外匯市場總成交值 11.31 億美元。

新台幣兌美元匯率周線連 4 黑，累計單周貶值 0.09% 或 2.4 分。

俄烏關係惡化，使得避險美元再度轉強，美債殖利率走揚，對投信、壽險有極大的吸引力，陸續匯出資金，進口商也加入買匯行列，外資則是有買有賣，主要來自出口商拋匯抗衡美元買盤。

新台幣兌美元匯率今天最高來到 27.855 元、最低 27.885 元，收盤升值 0.2 分，以 27.87 元作收，台北外匯市場成交值 8.18 億美元，元太外匯市場成交值 3.13 億美元。

美股周四全面重挫，台股今天遭遇晶圓雙雄等電子權值股壓盤，不過，航運、觀光族群仍為盤面人氣指標股，終場指數跌幅收斂，下跌 36 點，收在 18232 點，月線失而復得，三大法人聯手買超 87 億元，外資連 3 買，今天持續買超 64 億元。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.01%，日圓升值 0.15%，人民幣勁揚 0.14%，韓元也升 0.1%，新加坡幣升 0.07%，新台幣微升 0.01%，歐元則貶 0.05%。