日本脫碳技術專利排名 豐田奪冠、本田第三

據《日本經濟新聞》2 日 (週四) 報導，一份最新調查指出，日本主要企業當中，在脫碳技術及專利方面，分數最高的前三名企業分別為 Toyota、Denso、以及 Honda。

從事數據分析的日本企業 Astamuse 在 2 日 (週四) 表示，該公司和德國管理諮詢公司羅蘭貝格 (Roland Berger) 共同針對日本主要企業，在汽車等移動性 (Mobility) 有關的脫碳技術及專利實施分析，且於量化之後進行排名。

結果發現，分數最高的是日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)，該公司在電池及燃料電池等的技術獲得高評價；其次是全球銷量排名第二的汽車零件製造商 Denso，該公司擅長於通訊技術；第三名的本田 (Honda) 則是在車體輕量化等廣泛領域獲得良好評價。

在前 10 名當中，還有井關農機 (第 7 名) 和 Yanmar(第 10 名) 進榜，這兩家公司在農業和建設方面的省力化與無人化有良好貢獻，也因而獲得高分。

該項調查是針對電動化、車聯網、共享等 9 個領域，就脫碳技術上的貢獻，從 2000 年到 2019 年之間於日本提出的 14 萬件專利申請來進行評分。評分標準包括和其他競爭對手相較的技術性優位，以及專利效期等。