本田宣布在中國設置電動車生產線 並發表全新Honda SENSING 360

日本本田汽車 (Honda)(7267-JP) 13 日宣布將強化中國當地的電動車生產線，目標在 2024 年投入生產。本田也在同日發表全方位安全駕駛輔助系統「Honda SENSING 360」，將於 2022 年率先導入中國市場。

本田表示，將於 2022 年春天在中國設立電動車的專用品牌，計畫在 5 年期間推出 10 款電動車，也要在兩家合資公司分別設置電動車的專用產線。

本田集團有將近 4 成銷售來自中國市場，今後將加速電動化的腳步。這也是本田首度設置電動車專用的生產設備。

全新的電動車生產線，將分別設置在「東風本田」和「廣汽本田」兩家合資公司的工廠內，目前詳細內容不明。不過根據廣汽本田提交給廣州市當局的資料，可得知透過合資公司的總投資額約人民幣 30 億元，將針對廣州工廠進行設備擴充、全年生產能力也將增加 12 萬輛。預料東風本田方面也會採取在現有工廠內增設產線的作法。

到目前為止，本田在中國市場的電動車銷售，是分別向兩家合資公司調度電動車之後、再以兩家合資公司的品牌名稱，在本田的經銷商販售。

不過未來本田將設立全新的「e:N」電動車專用品牌，並於 2022 年將 SUV 電動車投入中國市場，除了 SUV 之外，本田也正在籌劃雙門轎跑車等。而這些全新電動車將首度掛上本田的「H」廠徽。

關於價格和行駛里程還沒有明確消息，不過考量到合資公司所推出的電動車價格約落在人民幣 15 萬至 18 萬元、行駛里程約 480 公里，預料本田自行推出的電動車價格和行駛里程將會更昂貴、更遠。

另外，本田在 13 日正式發表全方位安全駕駛輔助系統「Honda SENSING 360」。該系統運用高性能攝影機，並加入毫米波雷達，可掌握車輛周遭 360 度的行人、機車及自行車等的動態，以降低意外風險。本田計畫於 2022 年將該系統率先導入中國市場，並在 2030 年前導入先進國家所販售的全車系當中。