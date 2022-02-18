中國東數西算工程啟動 解決算力失衡、促西部產業發展

根據中國媒體報導，國家發展改革委等政府部門聯合印發文件通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等 8 地啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃了 10 個國家數據中心集群。全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，「東數西算」工程正式啟動。

何謂東數西算？根據報導指出，「數」指的是數據，「算」則是算力，也就是對數據的處理能力。

國家發展改革委高技術司副司長孫偉說明，中國西部地區資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力。未來要像「南水北調」、「西電東送」一樣，充分發揮體制機制優勢，從全國角度一體化布局，優化資源配置，提升資源使用效率。

按照全國一體化大數據中心體係布局，8 個國家算力樞紐節點，將作為中國算力網絡的骨幹連接點，發展數據中心集群，開展數據中心與網絡、雲計算、大數據之間的協同建設，並作為國家東數西算工程的戰略支點，推動算力資源有序向西轉移，促進解決東西部算力供需失衡問題。

陸媒報導指出，圍繞 8 個國家算力樞紐節點，10 個國家數據中心集群分別位於張家口、長三角生態綠色一體化發展示範區、蕪湖、韶關、天府、重慶、貴安、和林格爾、慶陽、中衛。每個算力樞紐內，都規劃設立了 1 至 2 個數據中心集群，而算力樞紐和集群的關係，類似於交通樞紐和客運車站。

國家發展改革委創新驅動發展中心副主任徐彬表示，數據中心集群將匯聚大型、超大型數據中心，具體承接數據流量。而集群將獲得更好的政策支持、配套保障，同時在綠色節能、資源利用率、安全保障水平等方面也會有更嚴格的要求。