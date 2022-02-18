中國兩成頭期款回來了 房貸政策鬆動

春節前後重慶、江西贛州等城市的銀行業者，已將首套房頭期款比率降至 20%，顯露房市政策鬆動跡象，專家認為，未來中國可能會有更多城市跟進。

上海證券報報導，春節前後重慶、江西贛州的銀行，已將首套房頭期款比重降至 20%。中國銀行 (601988-CN) 、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行等四大國有銀行，也將山東荷澤的頭期款比率下調至 20%，原本為 30%。目前多數城市仍規定頭期款比重為 30%。

江西贛州鏈家地產仲介李先生表示，贛州首套房頭期款的比重已降至 20%，目前國有大型銀行、中信銀行、廣發銀行、招商銀行均執行此房貸政策。他說，若二套房在非限購區，頭期款為 30%，在限購區則為 50%。

當地農業銀行信貸經理說，雖然首套房頭期款最低可降至 20%，但仍「因房而異」，貸款者能否拿到最低頭期款，仍要看開發商的情況。

山東菏澤鏈家地產仲介張先生在周四（17 日）表示，目前首套房頭期款為 20%，二套房則為 30%。他說：「兩天前才調整的，這幾天咨詢的人比之前多了一些。」當地建設銀行信貸經理也證實這種說法。

招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示，「一城一策」將擴大至商業貸款領域，今年各大銀行很可能會根據當地情況進行房貸微調。

在他看來，「如果當地去庫存壓力比較大，房價比較平穩的話，住房政策就有調整的空間」。預料將有更多中小城市鬆綁房貸政策。

中指控股副研究總監陳文敬（音譯）也說，頭期款門檻改變將對購屋者帶來重大影響，中國可能會有更多小城市跟進，尤其是三、四線城市。