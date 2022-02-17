國際資金近期流向中國股市基金 連續兩個月淨流入逾100億美元

國際投資者正在將更多資金投入中國股市，儘管本地的投資者對市場保持謹慎態度。

根據研究公司 EPFR Global 數據，1 月份中國大陸股票基金淨流入 166 億美元，這是自疫情以來，第四次單月資金流入超過 100 億美元。去年 12 月也有近 110 億美元的淨流入。

EPFR 研究主管 Cameron Brandt 表示，在去年第 4 季之後，投資者對中國的興趣實際上有所增強，對許多機構投資者來說，在新興市場，特別是中國，今年似乎是個安全的賭注。

Brandt 指出，最新的買入資金來自機構，而非散戶，這些機構對中國的興趣在去年初大幅下降。

先前由於北京嚴厲的監管政策，截至今年 1 月 1 日，對中國的平均配置已從 2020 年第三季的 35% 下降至 27%。不過，此後已經又見到成長的跡象。

Rayliant Global Advisors 董事長兼資訊長 Jason Hsu 指出，中國今年是個很好的逆勢投資地點，因為當地市場正在進入刺激和寬鬆政策的時期，而聯準會則進入緊縮周期。

另外，北京正準備在全國代表大會上選出下一任領導人，習近平有望接任第 3 個任期，而官方希望在這一年確保經濟成長，這也有助推升市場情緒。

過去幾周，包括高盛、Bernstein 等投行均發表長篇報告，看好中國股市。

高盛首席中國股市策略師 Kinger Lau 在 1 月 23 日的一份報告中說，由於估值仍然低於華爾街的本益比目標 14.5，預測 MSCI 中國指數今年將有 16% 的漲幅。