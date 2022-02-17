去年中國二手車交易量激增22.62% 休旅車最搶手

最新數據顯示，去年中國中古車交易量激增逾 20%，各地交易量均有所成長，並以休旅車最搶手，交易量暴增逾 40%。

廣州日報報導，近日中國汽車流通協會發布的 2021 年全國二手車市場深度分析報告顯示，去年中古車交易量為 1758.51 萬輛，較一年前驟增 22.62%，各車型均有不同程度的成長，其中休旅車的交易量躍增 44.18%，成長幅度最大。

整體而言，去年第 1 季受春節等因素影響，交易量占總交易量的比率最小，第 2、3 季交易較為平穩，比重持平，第 4 季受疫情等因素影響，比率與前兩年相比明顯回落，但仍為全年高點。

去年大陸六大地區的二手車交易量均有所增長，並以中南地區的增幅最大，成長 26.26% 至 497.03 萬輛。西南地區的漲幅也達到 25.94%。

今年 1 月全國二手車市場交易量為 148.46 萬輛，較前月下滑 8.25%，較一年前成長 3.71%，交易額為人民幣 1,052.81 億元。

對於 2 月市場預判，疫情反覆導致線下客流量減少，購車需求降低，另外 2 月前兩周部分二手車經銷商處於春節假期，未恢復營業。因此，與 1 月相比，2 月交易量仍會呈下降趨勢，但與去年同期相比，預料會小幅成長。