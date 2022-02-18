第五波疫情延燒 房地產大亨提供數千間防疫客房

香港第五波疫情蔓延，周五（18 日）至少新增 3,600 個確診病例，房地產大亨將把部分酒店改成隔離中心，騰訊控股 (00700-HK) 也追加 4,000 萬港元捐款，支援香港抗疫，港府則仍在擬定全民篩檢計畫的細節。

香港 01 報導，香港周五至少新增 3,600 個確診病例，初步確診病例更達到 7,600 例。滙豐控股表示，在幾名職員確診後，香港總行的四個樓層和當地五家分行周五起暫時停止服務，滙豐並要求相關員工進行病毒檢測。

香港房地產大亨將把部分酒店改為隔離中心，共同抗疫。新鴻基地產 (00016-HK) 將改造兩間酒店，提供約 1,000 間隔離客房，新世界發展 (00017-HK) 將提供 700 間客房，長實集團 (01113-HK) 也將提供 3,000 多間客房。

騰訊在宣布捐出 1,000 萬港元用於幼童和長者防疫需求後，決定透過旗下騰訊基金會追加 4,000 萬港元，總計支援香港 5,000 萬港元。螞蟻集團周五也透過螞蟻公益基金會捐款 1,000 萬港元。

根據香港政府周四晚間發布的行政長官與媒體問答內容，特首林鄭月娥說，仍在規劃全民檢測的具體工作。

連日來大批病患在戶外等候入院，專家擔心未來幾天香港氣溫將大幅降溫，若短時間內公立醫院未能騰出室內空間，讓患者等候入院，情況令人憂慮。天文台預測周六市區氣溫降至 11 度，周日及下周一下探至 9 度。