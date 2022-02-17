俄烏緊張中場遇亂流 台股放量小漲37點收18268點

台股今 (17) 日早盤延續漲勢，一度漲近百點，衝上 18300 點關卡，航空、觀光等解封概念股成為買盤焦點，但傳出俄羅斯仍在烏克蘭邊境增兵，雙方劍拔奴張，地緣政治緊張再起，指數午盤大跳水翻黑，終場前驚險急拉收紅，小漲 37.1 點，收在 18268.57 點，成交值放大至 3043.33 億元。

櫃買指數終場下跌 0.27%，收在 220.07 點，成交值 730.45 億元。上市櫃成交值合計 3773.78 億元。

電子權值股今天漲跌互見，台積電終場小跌收 645 元，瑞昱、聯詠及國巨賣壓偏重，台達電、聯電、日月光投控、大立光、鴻海等仍在盤上表現。其他權值股方面，台塑翻黑跌近 1%，台塑化受惠油價高檔維持上漲走勢，亞德客 - KY 與和泰車也獲資金點火。

NAND Flash 大廠威騰、鎧俠日本兩座工廠原料遭汙染，除了威騰發函客戶規劃調價外，美光也跟進調漲合約、現貨價，台廠可望因此受惠，相關記憶體族群今天延續漲勢，華邦電、旺宏、南亞科、品安、十銓、鈺創約上漲 2-3%。

中央疫情指揮官陳時中透露，首波邊境管制鬆綁擬全面開放商務客入境，解封題材讓航空、觀光股再掀熱潮，長榮航直奔漲停，終場收 34.8 元，續創逾 11 年新高，華航終場也有 7% 漲幅，收 31 元。

觀光族群今天同步慶賀，尤其是旅行社股終於一吐悶氣，鳳凰強勢翻紅攻上漲停，達 54.5 元，虎年開紅盤以來累計漲幅達 25%；雄獅也亮燈漲停，睽違近 1 年，再度站上百元大關，達 102.5 元；易飛網、山富、五福與接待陸客為主的寶德利，全數衝上漲停板。