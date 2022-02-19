6檔高股息ETF今年交投熱絡 00900日均量居冠

高殖利率股向來是存股族最愛的投資標的，受惠許多企業去 (2021) 年創下獲利新高，今年的股利配發有望優於以往，但今年台股震盪加劇，選股難度升高，因此資金大舉藉由高股息 ETF 參與台股，包括富邦特選高股息 (00900-TW) 等 6 檔高股息 ETF 今年都交投熱絡，而 00900 因為現階段入手價最親民，今年以來日均量居冠。

近期隨著美聯儲會議中表示今年預計有 4 次的升息，導致美債殖利率快速攀升，投資人也擔憂快速的升息是否會對短期經濟產生衝擊，雖然台股春節過年休市，躲過了國際股市的洶湧浪潮，但開春後，因積極的鷹派政策、加上俄烏衝突夾擊，使得台股劇烈震盪。

但股民明顯逢低轉進高股息 ETF，以今年以來的日均量來看，富邦特選高股息 30 以 3.8 萬張居冠，國泰永續高股息 (00878-TW) 以 2.29 萬張緊追在後，元大高股息 (0056-TW) 則為 1.92 萬張奪第三名，接下來依序為國泰股利精選 30(00701-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、FH 富時高息低波 (00731-TW)。

富邦特選高股息 ETF 經理人楊邦珩指出，隨著全球經濟逐漸復甦，國際貿易持續熱絡，以及新興科技應用的升溫，加大台灣電子產品的需求，2021 年整年繳交出 6741 億美金的外銷訂單，年增 26.3%，創下歷史之最，而行政院主計總處所公告的 6.28% 經濟成長率也是近 11 年來的新高，強勁的經濟體質帶動台股突破萬八大關。

楊邦珩表示，雖然因基期較高，今年大多企業的獲利及國家的 GDP 難以有去年的成長表現，以及疫情的問題及地緣政治局勢等不確定性，使得全球市場仍存在一些風險，但台灣的疫情控制良好，以及半導體產能也是持續旺到年底，預計今年台灣 GDP 仍有 4% 左右，將呈現穩定成長的態勢。

楊邦珩表示，00900 之所以在市場上持續受到投資人青睞，主要是透過一年三次的滾動式持股調整，最大化掌握高殖利率個股，並採取一年 4 次的季配息，除了讓投資人省去選股的時間外，也能有效的領到息收。此外，除了單筆申購外，透過定期定額的小資存股法，在市場震盪時分批佈局，有攤平持股成本的效果，長期配置下來也會有不錯的表現。

法人表示，儘管剛邁入新的一年，大多企業還沒開始配發股利，但仍有許多公司已陸續採取半年配或季配的方式，若是不想錯過這些息收，將高股息 ETF 納入資產配置，可精準掌握配息淡旺季及高股息公司。