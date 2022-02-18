俄羅斯明進行大規模核武演習 普丁將到場監督

俄烏緊張局勢之際，俄羅斯週五 (18 日) 宣布將在週末進行大規模的核武演習，總統普丁將親自監督，但克里姆林宮也表示，已就演習一事發布通知，不應引起擔憂。

俄羅斯每年都會舉行大規模的戰略核武演習。俄羅斯國防部表示，週六 (19 日) 的演習涉及多次洲際彈道飛彈和巡航導彈試射，參與核演習的包含空軍、南部與北部軍區，以及黑海艦隊，普丁將赴國防部戰情室觀看演習，並親自監督導彈試射演練。

白俄羅斯總統 Alexander Lukashenko 週五赴莫斯科與普丁會面時也表示，將參與週六舉行的核武軍演。

針對週六演習，克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 表示，彈道飛彈試射只是基本練習的一部份，已就演習一事提前通知海外合作夥伴，西方國家不應為此感到擔憂。

就在俄羅斯宣布大規模核武演習的前一天，美國總統拜登才警告，俄羅斯恐在未來數天內進入並攻擊烏克蘭，美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 也在同日表示，下週將與俄國外交部長會面討論當前局勢，前提是俄羅斯沒有進一步入侵烏克蘭。

俄羅斯始終堅稱沒有入侵烏克蘭的打算，但也向美國與其盟國提出幾項要求，包含將烏克蘭與其他前蘇聯國家永久排除在北約之外、不要在烏克蘭部署武器並自東歐撤軍等。