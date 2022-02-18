上班族去年平均薪資37213元 5年來首下滑 3大鍍金產業仍逾40K

1111 人力銀行今 (18) 日公布 2021 年度薪資調查報告，上班族整體平均薪資 37213 元，年減 1.57%(594 元)，為近 5 年來首度下滑，其中，服務業、休閒旅遊、餐飲住宿敬陪末座，薪資均呈負成長，而資訊科技業、泛金融業、不動產業則為三大鍍金產業，均薪仍超過 40K。

1111 人力銀行發言人黃若薇表示，去年歷經兩個多月的三級警戒，民眾消費習慣明顯改變，紛紛轉往網路線上購物，龐大的訂單量，使得倉儲物流業在疫情中一枝獨秀。

黃若薇進一步指出，在振興五倍券、百貨週年慶、雙十一購物節效應下，倉儲物流業績成長有感，因而帶動「運輸物流 / 倉儲 / 貿易」從業人員的薪資逆勢上揚，達 39671 元，較去年增加 0.11%，漲幅為各產業之冠。

由於全國實施三級疫情警戒，使得部分產業被迫暫停營業或門市商家低維運狀態，其中以「一般服務業」、「旅遊 / 休閒 / 運動」和「餐飲 / 住宿服務」三大產業衝擊最明顯，不僅薪資表現敬陪末座，更呈現負成長，分別下降 1337 元、1358 元、1324 元。

黃若薇表示，主計總處雖將去年的 GDP 成長上修至 6.28%，創下近 11 年來新高，但亮眼的經濟表現並未反映出上班族的真實「薪」情，2021 年整體平均薪資 37213 元，更出現 5 年來首度下滑，加上國內受通膨影響，CPI 上漲逾 2.8%，創近 13 年新高，薪資不增反減，造成上班族「類貧窮」感受愈來愈深刻。

國內產業薪情兩極化，調查報告也指出，「電子科技 / 資訊 / 軟體 / 半導體」均薪 42187 元獨佔鰲頭，其次的是「金融投顧 / 保險相關」 40855 元，「建築營造 / 不動產相關」則以 40488 元排名第三。

高薪職務方面，以「光電 IC / 電子通訊」均薪 47003 元最吃香，其次則是「電腦系統 / 資訊 / 軟硬體」44054 元及「營建 / 製圖 / 施作」 43648 元。

資料也顯示，大型企業起薪平均 36078 元，明顯優於中小型企業 (員工數 200 人以下) 32495 元，因為任職企業的規模及薪資結構差異，待遇可相差 3583 元。

