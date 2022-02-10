裕隆集團啟動結構性調薪 月薪最高調升25%留才

裕隆集團今 (10) 日舉行新春開工祈福儀典，執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管祈福祭拜，為因應汽車產業變革和大環境快速變化的人才需求，嚴陳莉蓮宣布，今年起將進行結構性調薪，月薪調升幅度最高 25%。

嚴陳莉蓮農曆年前以影片方式發表內部談話時，感謝在所有集團同仁團結一心，發揮綜效下，締造集團各主艦企業去年全面恢復盈利佳績，並強調人才是集團最重要的資源。

裕隆集團今年起將進行結構性調薪，集團主艦企業包括裕隆汽車 (2201-TW)、中華汽車 (2204-TW)、裕隆日產汽車 (2227-TW)、裕融企業 (9941-TW) 與納智捷等，視各自不同的適應條件進行方案規劃和施行，月薪調升幅度最高者可達 25%，希望讓人才招募與留任的薪資待遇，更具市場競爭力。

嚴陳莉蓮強調，優質的人才與團隊是企業永續發展的重要關鍵，此次裕隆集團在考量整體外部環境變化和現今人才市場薪資結構趨勢後，決定進行大幅度薪資結構調整，有助企業穩定關鍵人才留任、招募新進人員，為未來轉型發展超前部署。

受限於疫情，裕隆集團取消例行性聯合新春團拜，但嚴陳莉蓮仍為集團所有同仁準備專屬設計的開工紅包袋和祝福小卡，表達對同仁的心意，並期許所有集團同仁能夠在新的一年，並肩努力前行，齊心共創福虎生豐新氣象。